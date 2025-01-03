Долгий сон на 85% увеличивает риск инсульта — заявили ученые

Фото: Pinterest Названа неожиданная угроза длительного сна. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показывает, что у людей, спящих более девяти часов в сутки, риск инсульта может увеличиваться на 85%.
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