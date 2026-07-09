В учебниках истории скорректировали формулировки о временах Ивана Грозного

Из текста убрали понятие "государевы холопы", заменив его на более точное с точки зрения современной историографии описание социального устройства — разделение на "служилых и тяглых людей" Новое издание учебника по истории, подготовленное под руководством помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, претерпело значительные изменения, особенно в разделах об Иване Грозном и сословиях Российской империи, пишет ТАСС.