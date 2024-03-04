Новая программа по борьбе с сахарным диабетом принята в Новосибирской области во исполнение Послания Президента РФ

Как доложил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, программа принята в соответствии с новым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом», разработанным во исполнение поручения Президента РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии