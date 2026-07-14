Джек Джонс с трудом вышел в финальный этап турнира Championship League 2026

Джек Джонс и Дэвид Гилберт вышли в финальный этап на турнире Championship League 2026 в Лестере, сообщает WST Джек Джонс (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 2-й этап, группы G, H Трансляции, расписание - 2-й этап, группы E, F Трансляции, расписание - 2-й этап, группы C, D Бывший финалист Чемпионата мира Джек Джонс выиграл заключительный фрейм дня и обеспечил себе путевку в финальный этап рейтингового турнира Championship League 2026, который пройдет в среду на Mattioli Arena в Лестере.