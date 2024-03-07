Самая страшная неядерная бомба СССР: как взрывалась ФАБ-9000

Может показаться, что чем мощнее бомба, тем эффективнее ее применение. Но это далеко не так. Уже в ходе Второй мировой войны стало понятно, что сверхтяжелые бомбы так же сверх тяжело доставлять к месту применения.
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