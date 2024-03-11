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Военное обозрение

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Перед падением Нового Рима: крестоносцы и византийцы в 1202

Перед падением Нового Рима: крестоносцы и византийцы в 1202

Как крестоносцы шли к осаде Константинополя и что предпринималось в это время византийцами.

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