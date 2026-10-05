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ИА Регнум

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«Бургер Кинг» закрыл два ресторана во Владивостоке после инцидента на кухне

«Бургер Кинг» закрыл два ресторана во Владивостоке после инцидента на кухне

Компания «Бургер Кинг» остановила работу двух ресторанов сети во Владивостоке из-за неприемлемого поведения персонала на кухне.

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