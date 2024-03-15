Жителей села Козинка Белгородской области вывезли из-за сильных разрушений после обстрелов

Об эвакуации сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Из-за сильных повреждений инфраструктуры, нанесенных в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), власти Белгородской области приняли решение эвакуировать жителей села Козинка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии