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Жителей села Козинка Белгородской области вывезли из-за сильных разрушений после обстрелов

Жителей села Козинка Белгородской области вывезли из-за сильных разрушений после обстрелов

Об эвакуации сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Из-за сильных повреждений инфраструктуры, нанесенных в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), власти Белгородской области приняли решение эвакуировать жителей села Козинка.

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