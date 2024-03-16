Власти запретили концерт тиктокера, которому вручили повестку

Mash: чиновники в Томске потребовали не проводить концерт Xolidayboy из-за “поддержки ВСУ и ЛГБТ” Департамент культуры Томской области потребовал отменить назначенный на апрель концерт тиктокера и певца Xolidayboy в региональной столице.
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