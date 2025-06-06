Жители двух улиц Барнаула остаются без холодной воды с 5 июня

Специалисты все еще устраняют коммунальную аварию на улице Малахова В Барнауле продолжают устранять повреждение на водопроводе по улице Малахова, 136, из-за которого без воды по-прежнему остаются несколько зданий.
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