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Царьград

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Мэрия Москвы проведет фестиваль для 40 бездомных животных 26 июля

Мэрия Москвы проведет фестиваль для 40 бездомных животных 26 июля

На ВДНХ 26 июля пройдет фестиваль "Моспитомец", где более 40 собак и кошек из городских приютов будут искать новых хозяев.

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