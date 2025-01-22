По словам продюсера Dynasty Warriors: Origins, кастомизация персонажей может появиться в будущих частях серииDynasty Warriors: Origins, перезагрузка знаменитой серии, предлагает новый взгляд на события эпохи Трех Королевств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)