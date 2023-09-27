Как Зеленский аплодировал палачу своих родных…

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Леня, не блещи незнанием. В Галычине 3 христианских религии- православные, католики и униаты- заруби себе на носу это слово. Униаты- злобные твари, много злобнее католиков. Все бандеровцы- УНИАТЫ, отсюда и злость у них ко всем, католики- в основном- местные поляки, но и галычан хватает. А вот православные- гуцулы, русины, галычане, русские, украинцы с востока.
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1 д.
Леонид Руси
Шурик, поменьше помпезности... Униты, униаты... какая разница в сучности? Ты вон анкетку скрываешь? А честному человеку нечего бояться! Шифруешься? И если что... зарубить что-нибудь я могу и на твоём носу. Поменьше понтуйся, ты не в том статусе... Понял, да?
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1 д.
М
Мария
Отвратительнее наркошибздика только Собчачка.
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14 час.

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