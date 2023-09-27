Как Зеленский аплодировал палачу своих родных…

Александр Пятнистый

Леня, не блещи незнанием. В Галычине 3 христианских религии- православные, католики и униаты- заруби себе на носу это слово. Униаты- злобные твари, много злобнее католиков. Все бандеровцы- УНИАТЫ, отсюда и злость у них ко всем, католики- в основном- местные поляки, но и галычан хватает. А вот православные- гуцулы, русины, галычане, русские, украинцы с востока.