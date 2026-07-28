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Регионы России

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Финансовый сервис X Money начал работу в США после бета-тестирования

Финансовый сервис X Money начал работу в США после бета-тестирования

Финансовый сервис X Money после нескольких месяцев бета-тестирования в США начал полноценную работу. Сервис является частью экосистемы X и представляет собой шаг к превращению X в универсальное приложение, похожее на WeChat, сообщает издание Rozetked.

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