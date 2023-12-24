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Премьер Сербии поблагодарила Москву за предупреждение о готовящихся беспорядках

Премьер Сербии поблагодарила Москву за предупреждение о готовящихся беспорядках

Руководитель сербского правительства Ана Брнабич выразила благодарность специальным службам Российской Федерацией за то, что те заранее оповестили державу о подготавливаемых на территории столицы беспорядках.

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