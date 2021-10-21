Прораб и преимущества спасения души

Мужские забавыРелигияПрораб и преимущества спасения души Пару дней назад стояли у метро с другом. Друг — парень неплохой: работящий, честный, но до ужаса прямолинейный.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьDDushkaТак бабушки, видимо, и пытались каски выдать))))) Ну такие у них каски. Они ведь плохого не хотели))))ywm51mailru ульяновЧто такое душа? Это присутствие цельности в своём проявлении через индивидуальность для того, что индивидуальность окончательно не забыла кем же она на самом деле является. А является она неотъемлемой частью цельного взаимосвязанного единства. Цельность-душа общается со своим проявлением через индивидуальность на понятном любой индивидуальности языке внутренних ощущений. Человек не сможет быть счастлив до тех пор пока не осознает своей цельности и взаимосвязанности! А нам пытаются навязать представление о душе не как о цельности а как о части ! То есть душа - это своего рода единая программа для всех появлений через индивидуальность, для выполнения следующих функций - Душа - это присутствие ЦЕЛЬНОСТИ, творца, единого разумного начала в её же проявлении через индивидуальность, поддерживающее существование этой индивидуальности и обеспечивающая постоянную связь между ними! И есть ещё одна функция души. Пока есть эта связь между индивидуальностью и цельностью - индивидуальность живёт, то есть поддерживается её существование. И как эта связь прерывается индивидуальность распадается прекращая своё существование.ywm51mailru ульяновС помощью чего происходит осознание? С помощью совершенного инструмента - УМА, который на первом этапе познания делит всё на противоположности и познаёт эти противоположности через сравнение. Но а после того он должен осознать цельность и взаимосвязанное единство всех их. Осознать гармоническое равновесие единства противоположностей, поддерживаемое встроенными в мир законами, осознать что мир держится на этом равновесии, что не может существовать без противоположностей. Потому, что суть мира - это энерго-информационная дуальность а энергии не существует без разности потенциалов. Вот после осознании этого УМ становится РАЗУМОМ ! Разум это ум осознавший любовь - осознавший целостность и взаимосвязанное единство мира. Разность потенциалов создаётся пульсацией энергии между её противоположными значениями. Вот так сказать базовым задающим генератором этой несущей частоты и является Творец! Вот когда человек умирает? Когда останавливается сердце ведь в человеке именно оно задаёт колебания! Учёные до сих пор не знают как и чем запускается сердце у человека. Сердце - это энергия в человеке а мозг это АТС коммутатор соединяющий, подключающий человека к информационным массивам и к массивам отвечающим за обработку этой информации. Так что душа - это эталон-матрица человеческой сущности у неё нет индивидуальности есть только два различия - для женского и для мужского проявлений тела-ума, а точнее вибрационного рисунка ПОЛНОГО голографического изображения в энергоинформационном поле потока ЖИВОГО и РАЗУМНОГО СТАВШЕГО нашим миром. Это ещё и связь с задающим базовым генератором - Творцом! Человек живёт пока эта связь не нарушена. Сердце осуществляет энергетическую связь а мозг выполняющий функции обычной АТС ( именно потому нейроны мозга обладают способностью образовывать новые связи) информационную ! Поэтому-то нет индивидуальности души - потому, что это божественный эталон-матрица единая для всех и различающаяся лишь тем какое "тело" по ней строится - женское или мужское а точнее какой вибрационный рисунок создаётся в энерго-информационном поле, стоячая волна, патерн соответствующий женский или мужской! То есть душа - это своего рода программа для выполнения следующих функций - Душа - это присутствие ЦЕЛЬНОСТИ, творца, единого разумного начала в её же проявлении через индивидуальность, поддерживающее существование этой индивидуальности и обеспечивающая постоянную связь между ними!Комментировать
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