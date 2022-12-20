Мировое обозрение

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20 декабря официально отмечается день работников органов безопасности

20 декабря официально отмечается день работников органов безопасности

20 декабря официально отмечается день работников органов безопасности. Президент России Владимир Путин в ходе поздравительного обращения также дал спецслужбам ряд поручений: борьба с терроризмом должна быть продолжена, под постоянным контролем — места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры; контрразведка должна быть максимально собрана – действия зарубежных спецслужб нужно жестко пресекать, предателей, шпионов и диверсантов – оперативно выявлять;  работу погранслужб нужно усилить – граница должна быть надежно прикрыта, попытки ее нарушить надо пресекать быстро и эффективно;  воинствующий национализм, призывы к насилию и провокации требуют незамедлительной реакции спецслужб; спецслужбы РФ должны «более решительно» бороться с коррупцией.

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