20 декабря официально отмечается день работников органов безопасности. Президент России Владимир Путин в ходе поздравительного обращения также дал спецслужбам ряд поручений: борьба с терроризмом должна быть продолжена, под постоянным контролем — места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры; контрразведка должна быть максимально собрана – действия зарубежных спецслужб нужно жестко пресекать, предателей, шпионов и диверсантов – оперативно выявлять; работу погранслужб нужно усилить – граница должна быть надежно прикрыта, попытки ее нарушить надо пресекать быстро и эффективно; воинствующий национализм, призывы к насилию и провокации требуют незамедлительной реакции спецслужб; спецслужбы РФ должны «более решительно» бороться с коррупцией.