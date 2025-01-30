Экс-главу управления городского развития Кемерова отправили в СИЗО

Суд арестовал бывшего начальника управления городского развития Кемерова.Центральный суд города Кемерово арестовал бывшего начальника управления городского развития администрации областного центра Александра Зварыгина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии