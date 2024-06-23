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Икону «Троица» вернули в Троицкий собор

Икону «Троица» вернули в Троицкий собор

Знаменитую икону Андрея Рублёва установили в стационарный киот в соборе Троице-Сергиевой лавры.Икону «Троица» Андрея Рублёва 23 июня вернули на её историческое место — в собор Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде.

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