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Чем страшна посленовогодняя депрессия?

Чем страшна посленовогодняя депрессия?

В первый рабочий день многие казахстанцы жалуются на усталость, апатию и раздражение. Рассказы коллег о том, как те встретили новый год, вызывают только негативные эмоции, а от царившего недавно предпраздничного настроения не осталось ни следа.

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