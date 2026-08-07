Al Arabiya: хуситы атаковали лагерь беженцев в Марибе

Мятежники-хуситы нанесли удар по лагерю перемещенных лиц в Марибе, сообщается о пострадавших. Ракетные атаки и применение беспилотников также затронули провинции Мариб и Хадрамаут, раненые среди мирных жителей зафиксированы в Саудовской Аравии.
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