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Царьград

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Al Arabiya: хуситы атаковали лагерь беженцев в Марибе

Al Arabiya: хуситы атаковали лагерь беженцев в Марибе

Мятежники-хуситы нанесли удар по лагерю перемещенных лиц в Марибе, сообщается о пострадавших. Ракетные атаки и применение беспилотников также затронули провинции Мариб и Хадрамаут, раненые среди мирных жителей зафиксированы в Саудовской Аравии.

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