Al Arabiya: хуситы атаковали лагерь беженцев в Марибе

Мятежники-хуситы нанесли удар по лагерю перемещенных лиц в Марибе, сообщается о пострадавших. Ракетные атаки и применение беспилотников также затронули провинции Мариб и Хадрамаут, раненые среди мирных жителей зафиксированы в Саудовской Аравии.