Военное обозрение

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Потенциал и перспективы проекта NASA / Lockheed Martin X-59 QueSST

Потенциал и перспективы проекта NASA / Lockheed Martin X-59 QueSST

Проектный облик самолета X-59 NASA хочет возродить сверхзвуковую пассажирскую авиацию. С этой целью в последние годы разрабатывалась исследовательская программа QueSST, целью которой было создание улучшенного облика сверхзвукового лайнера, лишенного недостатков предшественников.

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