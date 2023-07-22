Потенциал и перспективы проекта NASA / Lockheed Martin X-59 QueSST

Проектный облик самолета X-59 NASA хочет возродить сверхзвуковую пассажирскую авиацию. С этой целью в последние годы разрабатывалась исследовательская программа QueSST, целью которой было создание улучшенного облика сверхзвукового лайнера, лишенного недостатков предшественников.
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