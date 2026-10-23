Танкер везет 326,8 тыс баррелей нефтепродуктов, прибытие в США запланировано на 7 ноября. Поставки стали возможны после заключения «дизельной сделки» между президентами США и РФ.
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