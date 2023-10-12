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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая Lords of the Fallen не смогла покорить критиков — первые оценки амбициозного э...

Новая Lords of the Fallen не смогла покорить критиков — первые оценки амбициозного э...

Новая Lords of the Fallen не смогла покорить критиков — первые оценки амбициозного экшена в духе Dark SoulsНакануне мирового релиза на сайтах агрегаторов рецензий Metacritic и OpenCritic появились первые оценки фэнтезийного ролевого экшена Lords of the Fallen — мягкого перезапуска одноимённой игры 2014 года выпуска.

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