«За мной охотились сорокалетние»: через что прошла Пуговка после «Папиных дочек»

Молодая актриса изрядно натерпелась.Екатерина Старшова, запомнившаяся зрителям в роли милой Пуговки из «Папиных дочек», после завершения съемок в сериале решила отойти от мира шоу-бизнеса, устав от его суеты и постоянного внимания.