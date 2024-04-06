«За мной охотились сорокалетние»: через что прошла Пуговка после «Папиных дочек»

Молодая актриса изрядно натерпелась.Екатерина Старшова, запомнившаяся зрителям в роли милой Пуговки из «Папиных дочек», после завершения съемок в сериале решила отойти от мира шоу-бизнеса, устав от его суеты и постоянного внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии