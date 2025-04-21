Для человечества ищут другую планету: ученые из США рассматривают варианты, чтобы найти подходящую экзопланету Ольга БезродняяВ условиях нарастающей угрозы глобального потепления ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в США ищут возможности переселения человечества на экзопланеты.