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Для человечества ищут другую планету: ученые из США рассматривают варианты, чтобы найти подходящую экзопланету Ольга БезродняяВ условиях нарастающей угрозы глобального потепления ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в США ищут возможности переселения человечества на экзопланеты.

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