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Трамп устал от подстрекателя Зеленского и готов "двигаться дальше"

Трамп устал от подстрекателя Зеленского и готов "двигаться дальше"

Президент Трамп и его главные помощники потребовали в среду, чтобы Украина согласилась на разработанное американцами предложение, которое, по сути, оставит за Россией всю захваченную в ходе конфликта территорию, предложив Киеву лишь расплывчатые гарантии безопасности.

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