В семейном центре на Дубнинской для подростков проведут тренинг с психологом

Во вторник, 23 апреля, подростковый клуб «Мегаполис» семейного центра «Преображение» приглашает мальчиков и девочек старше 12 лет на тренинг «Что такое личное пространство, и от кого я его защищаю?» Подростки познакомятся с понятием «личное пространство», при поддержке наставника выполнят задания на определение своих и чужих «личных границ».