Ротенберг выложил фото с Великой, Поповым и Брусникиной

Роман Ротенберг выложил фото с Софьей Великой, Александром Поповым и Ольгой Брусникиной Вчера первый вице-президент ФХР получил благодарность от президента России Владимира Путина за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».