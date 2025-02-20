Ротенберг выложил фото с Великой, Поповым и Брусникиной

Роман Ротенберг выложил фото с Софьей Великой, Александром Поповым и Ольгой Брусникиной Вчера первый вице-президент ФХР получил благодарность от президента России Владимира Путина за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».
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