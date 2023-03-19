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Путин назвал российско-китайский газопровод «Сила Сибири» сделкой века

Путин назвал российско-китайский газопровод «Сила Сибири» сделкой века

Магистральный газопровод России и Китая «Сила Сибири» по своим масштабам стал сделкой века. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее» для китайского издания «Жэньминь жибао».

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