Путин назвал российско-китайский газопровод «Сила Сибири» сделкой века

Магистральный газопровод России и Китая «Сила Сибири» по своим масштабам стал сделкой века. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее» для китайского издания «Жэньминь жибао».