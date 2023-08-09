Минприроды зафиксировало 5 выбросов сероводорода в рязанский воздух

Работали стационарные посты наблюдения в Канищеве, Дашково-Песочне и в районе Рязанского кремля. Пробы отбирали по следующим компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид, метан.