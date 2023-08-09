62ИНФО | Новости Рязани

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Особенно, когда цены на "отечественные" сначала вздёрнули в 2..2,5 раза. У кого-то бизнес попрёт.Путин заявил, что...
  • Галина
    А что ребенок делал на дороге на самокате?.. Дорога - это что парк длоя катания на самокате?...В Рязани Toyota R...
  • Александр Денисов
    Это архи-важное событие и надо, что бы вся страна обсуждала...В Рязани починят ...

Минприроды зафиксировало 5 выбросов сероводорода в рязанский воздух

Минприроды зафиксировало 5 выбросов сероводорода в рязанский воздух

Работали стационарные посты наблюдения в Канищеве, Дашково-Песочне и в районе Рязанского кремля. Пробы отбирали по следующим компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид, метан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх