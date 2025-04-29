Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетят международный форум «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетят международный форум «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.