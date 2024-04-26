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Астраханцы смогут подержать в руках найденный в Сахаре редкий метеорит

Астраханцы смогут подержать в руках найденный в Сахаре редкий метеорит

Участники астраханского сообщества «Клуб астрономов-любителей им. Ф.Ю.Зигеля» стали обладателями элемента уникального небесного тела, найденного осенью 2022 года во время большой экспедиции в пустыне Сахара на территории Египта.

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