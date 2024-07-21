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Смертельный наезд произошёл 21 июля 2024 года в районе остановки "Профилакторий"

Смертельный наезд произошёл 21 июля 2024 года в районе остановки "Профилакторий"

﻿﻿Смертельное столкновение произошло 21 июля 2024 года в районе станции "Профилактории". Сегодня, 21 июля 2024 года, около 11:10 на проспекте Зульмана (около станции «Провенториум») в городе Челны-над-Камой произошло смертельное ДТП.

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