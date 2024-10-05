Спецпроект: Блогеры вспоминают о любимом учителе

Школьные годы наверняка остались в воспоминаниях каждого человека — это не просто новый этап в жизни ребенка, но и обретение новых друзей, знаний и, конечно, знакомство с учителями, которые впоследствии стали любимыми.
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