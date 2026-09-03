Овчинский: 879-летие столицы отпразднуют в павильоне «Макет Москвы»

В павильоне «Макет Москвы» будут праздновать 879-летие столицы с 4 по 6 сентября. Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, гостей ждут фотовыставка, обзорная экскурсия, тематическая викторина и лекция об истории ВДНХ.
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