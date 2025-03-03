Депутат Рады Дубинский призвал начать процедуру импичмента Зеленского

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский направил официальное обращение спикеру парламента Руслану Стефанчуку с требованием запустить процесс импичмента президента Владимира Зеленского.
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