Депутаты одобрили ужесточение правил продажи «серых» SIM-карт и деанонимизацию каналов

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. В Госдуме состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи с участием органов исполнительной власти, предпринимателей, операторов связи и представителей блогосферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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