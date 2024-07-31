Россия предупредила Соединенные Штаты о возможной эскалации конфликта на востоке Украины

Министр обороны России Андрей Белоусов направил своему американскому коллеге, главе Пентагона Ллойду Остину II, "очень серьезное предупреждение" о возможных новых провокациях со стороны Украины, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.
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