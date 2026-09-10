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За рулем

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Tenet Plus L4: начались продажи у официальных дилеров

Tenet Plus L4: начались продажи у официальных дилеров

Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявил о старте продаж городского кроссовера .Новинку предлагают в двух комплектациях: «Стайл» за 2 540 000 рублей и «Элегант» за 2 690 000 рублей.

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