Toyota Land Cruiser столкнулся с тягачом на трассе Южно-Сахалинск — Оха

На 79-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха в Долинском районе 14 сентября произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser 100 и тягача Foton Auman.
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