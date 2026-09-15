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СахПресс

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Toyota Land Cruiser столкнулся с тягачом на трассе Южно-Сахалинск — Оха

Toyota Land Cruiser столкнулся с тягачом на трассе Южно-Сахалинск — Оха

На 79-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха в Долинском районе 14 сентября произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser 100 и тягача Foton Auman.

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