Selectel приобрёл облачного провайдера M1Cloud за 2,6 млрд рублей

17 сентября 2026 года сервис-провайдер M1Cloud, входящий в состав ООО «Стек Групп», и независимый IT-провайдер Selectel завершили сделку по приобретению 100% доли M1Cloud.
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