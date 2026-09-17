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Регионы России

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Selectel приобрёл облачного провайдера M1Cloud за 2,6 млрд рублей

Selectel приобрёл облачного провайдера M1Cloud за 2,6 млрд рублей

17 сентября 2026 года сервис-провайдер M1Cloud, входящий в состав ООО «Стек Групп», и независимый IT-провайдер Selectel завершили сделку по приобретению 100% доли M1Cloud.

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