При поддержке артиллерии: в ВС РФ заявили о срыве двух попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие из группировки «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника, а также воспрепятствовали двум попыткам ВСУ провести ротацию своих подразделений на Южно-Донецком направлении.
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