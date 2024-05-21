Украинские власти намерены запугивать тех, кто усомнится в легитимности Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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