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Татар-информ

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Пациенты Альметьевской ЦРБ проголосовали в больничных палатах

Пациенты Альметьевской ЦРБ проголосовали в больничных палатах

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой Пациенты Альметьевской центральной районной больницы смогли принять участие в выборах, не покидая медицинское учреждение.

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