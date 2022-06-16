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Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении – после замены в игре с Шотландией он вышел из себя (Hraparak.am)

Эдуард Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении. 14 июня сборная Армении проиграла Шотландии (1:4) в Лиге наций – это третье поражение команды Хоакина Капарроса подряд.

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