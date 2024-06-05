Как победить миллион камикадзе? Защита войск от новой угрозы

Проблема на поле боя – дроны FPV-дроны стали огромной проблемой на поле боя. Враги России делают ставку на эти изделия и, к сожалению, это действительно работает – один крохотный дрон способен уничтожить дорогостоящий танк.
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