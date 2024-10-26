Депутат назвал "верхом лицемерия" Резолюцию Европарламента против Азербайджана

Резолюция Европарламента под названием "Ситуация в Азербайджане, нарушения прав человека и международного права и отношения с Арменией", направленная против Азербайджана, является верхом лицемерия и двойных стандартов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии