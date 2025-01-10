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Царьград

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Конгресс США намерен ввести санкции против Международного уголовного суда

Конгресс США намерен ввести санкции против Международного уголовного суда

Законодательный орган предложил инициативу из-за необоснованного преследования Израиля.США хотят ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС).

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