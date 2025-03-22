В России обнародован теневой рынок просроченных продуктов

В России активно развивается теневой рынок просроченных продуктов, выяснили журналисты. Неликвидные товары из супермаркетов покупают за символическую цену и затем перепродают на рынках или через интернет, несмотря на угрозу штрафов и тюремного заключения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии